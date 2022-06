Fiumicino, degrado a via Vistola. Severini: “Un cantiere per la fibra diventa discarica a cielo aperto”

Fiumicino – “Un cantiere della fibra mal controllato diventa una discarica a cielo aperto: è quanto accaduto in via Vistola, dove, a causa del posizionamento della fibra, sono stati lasciati materiali usati per i lavori e fili scoperti, seguiti da immondizia e calcinacci abbandonati dalla gente di passaggio”. A dichiararlo in una nota è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Degrado e incuria – spiega il Capogruppo – che fanno da padrone quando non c’è controllo, quando non c’è pulizia: basta veramente un attimo che si formino discariche a cielo aperto, mettendo a repentaglio il decoro e la sicurezza delle nostre strade. Senza dimenticare il danno ambientale causato da questi rifiuti abbandonati. Una maggiore supervisione di questi cantieri eviterebbe, infatti, che la gente se ne approfitti scaricando per strada rifiuti di ogni tipo”.

“Invitiamo l’Amministrazione a ripristinare la pulizia, la sicurezza e il decoro di via Vistola, – conclude Severini – rimuovendo tutto ciò che crea degrado. Aumentando, inoltre, il controllo sui cantieri e sullo svolgimento dei lavori che avvengono nel nostro territorio”.

