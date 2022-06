Fiumicino – È stato inaugurato stamattina il nuovo giardino della scuola materna comunale “Lo Scarabocchio” a Fiumicino. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, il Presidente della Commissione Scuola Ciro Sannino, la Presidente della Commissione Urbanistica Barbara Bonanni, la dirigente scolastica dell’I.C.G.B.Grassi Maria Pia Sorce.

“Finalmente la scuola materna ‘Lo Scarabocchio’ ha un bel giardino, dove i bambini e le bambine possono giocare in sicurezza”, le parole del sindaco Montino. “È il primo di una serie di rifacimenti dei giardini delle nostre scuole – prosegue – che l’Assessorato ai Lavori pubblici porterà avanti nei prossimi mesi. La nostra priorità è che i nostri ragazzi possano usufruire di spazi all’aperto accoglienti e funzionali”.

“Allo Scarabocchio – ha aggiunto l’assessore Caroccia – abbiamo rimosso i giochi e il tappetino esistente e realizzato un nuovo massetto con adeguamento delle pendenze e il rialzo dei pozzetti esistenti. Abbiamo anche realizzato una pavimentazione antitrauma in gomma colata e ancorato la tettoia. Infine abbiamo sistemato il cancello, sistemato le aiuole, ritinteggiato le pareti e le recinzioni, messo in sicurezza i cornicioni e altre opere per un totale di circa 47 mila euro”.

“L’Amministrazione comunale, con l’ufficio Lavori Pubblici in testa, ha da tempo dedicato tantissime risorse alle scuole del territorio Questo è un primo esperimento per capire come reagiranno i bambini della scuola materna e valutare insieme il prototipo di giardino per il futuro”.

“Nel periodo estivo – conclude Caroccia – verranno effettuati lavori di manutenzione anche negli altri plessi scolastici del territorio, come la tinteggiatura e la sistemazione delle aree spogliatoio della palestra della scuola di via Copenaghen, le colonne di scarico fognario dell’istituto Grassi, la ristrutturazione dei bagni nella scuola Lido Faro, ai quali ne verrà aggiunto uno per disabili, ultimi ma non ultimi gli interventi di messa in sicurezza del controsoffitto della scuola dell’infanzia e primaria Rita Levi Montalcini a Traiatella e il proseguo della revisione ed ammodernamento degli impianti antincendio dei plessi scolastici del Comune”.

