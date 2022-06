Fiumicino, la passerella pedonale non si alzerà per dieci giorni

Fiumicino – “La ditta responsabile della manutenzione della passerella pedonale ha rilevato la necessità di un intervento su uno dei tiranti“. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia.

“L’intervento è indispensabile per ragioni di sicurezza – spiega Caroccia -. Il problema è sorto improvvisamente ed è dato anche dall’età dell’infrastruttura e dalle molte sollecitazioni a cui è sottoposta la passerella continuamente. Per tanto a partire da oggi e per circa 10 giorni, la passerella non si alzerà secondo gli orari previsti per permettere l’intervento. È garantita un’alzata a settimana per le barche da diporto, che concorderemo con le organizzazioni interessate, e le alzate in caso di emergenza per mare mosso per i pescherecci”.

“La passerella – conclude l’assessore – rimane regolarmente percorribile a piedi“.

