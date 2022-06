“Grinta, coraggio e determinazione”. Lettera ai maturandi di Fiumicino

Fiumicino – Di seguito pubblichiamo la lettera scritta dal delegato del Sindaco agli Istituti Superiori del Comune di Fiumicino, Tommaso Campennì, ai maturandi della città in vista dell’Esame di Stato:

Carissime maturande, carissimi maturandi,

siete quasi giunti al termine di un processo di formazione che sono sicuro vi abbia fatto crescere, rendendovi uomini e donne pronti ad affacciarsi al mondo dei grandi. Qualche anno fa, anche io mi sono trovato a provare le vostre identiche emozioni. Conosco molto bene l’ansia, lo stress, la fatica ed il timore di non riuscire a superare questa prima e importante prova che la vita vi sta ponendo davanti. È comprensibile il vostro desiderio di arrivare quanto prima a tirare quel tanto atteso sospiro di sollievo che sancirebbe il termine di un breve ma intenso periodo trascorso in compagnia di preoccupazioni, lacrime e frasi di canzoni, utili a darvi forza in momenti come quello che state vivendo. Nelle prove che dovrete affrontare, cercate di attingere alle conoscenze ed alle competenze di cui la vostra mente si è aperta ed arricchita, ma lasciatevi guidare anche dalle ispirazioni che vi suggerisce il vostro cuore.

Mi permetto di dare un unico consiglio a tutti voi: la fatidica notte prima del vostro esame, aprite Youtube, cercate la canzone di Antonello Venditti, “Notte Prima Degli Esami”, spalancate la finestra della vostra camera, guardate il cielo e ripensate a questi ultimi 5 anni, passati con i vostri compagni di scuola, tra litigate, primi amori, momenti bui e momenti felici che avete trascorso e non ritorneranno mai più, ma che rimarranno impressi nella vostra mente per tutta la vita.

Tengo particolarmente a ringraziare le Dirigenti Scolastiche, Monica Bernard e Daniela Gargiulo, i docenti e le docenti, i collaboratori e tutto il personale amministrativo che con il loro impegno ogni anno indirizzano ragazzi e ragazze del nostro territorio verso un futuro ricco di cultura, rispetto, valori ed educazione.

Grinta, coraggio e determinazione.

Buona fortuna maturandi!

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link