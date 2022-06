Incendio a Malagrotta: anche a Parco Leonardo asili nido chiusi per 48 ore

Fiumicino – “A seguito del vertice tenutosi presso la sede del Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale, da parte dei rappresentati di Arpa ed Asl Roma 3, è stata stabilita in via precauzionale la sospensione per le prossime 48 ore delle attività educativo-didattiche e della attività ludico ricreative e sportive dei servizi educativi dell’infanzia, compresi i centri estivi, pubblici e privati nel raggio di 6 chilometri dal luogo dove si è verificato l’incendio a Malagrotta. Quindi gli asili nido pubblici e privati di Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella fino all’intersezione con via della Trigolana saranno chiusi nelle prossime 48 ore. Si darà ovviamente la possibilità ai genitori di organizzarsi e recuperare i propri figli se già presenti nelle strutture”. Lo fa sapere in una nota il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, mentre firma l’ordinanza per la chiusura degli asili nido.

