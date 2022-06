Incendio a Malagrotta, attesa l’informativa in Procura: si indaga per conoscere le cause del rogo – VIDEO

Roma - Sarà trasmessa oggi in Procura, a Roma, una prima informativa sul vasto incendio che ha colpito alcuni capannoni della discarica di Malagrotta. Alla luce dell’incartamento che i carabinieri intervenuti invieranno a piazzale Clodio verrà formalmente aperto un fascicolo di indagine. Verifiche verranno affidate per capire se si è trattato di un evento doloso o colposo. Nel frattempo, dopo una notte di lavoro da parte dei pompieri, le fiamme sono sotto controllo. In tutto sono impegnati 60 vigili del fuoco e 20 mezzi, giunti sul posto con rinforzi da Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche.

#Roma, #incendio #Malagrotta: fiamme sotto controllo dopo la notte, #vigilidelfuoco impegnati con 60 uomini e 20 mezzi, sul posto rinforzi da Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche [#16giugno 8:00] pic.twitter.com/XxF6r3gDUW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 16, 2022

