Incendio a Malagrotta, si teme per la salute dei piccoli: asili chiusi nel raggio di 6 chilometri dal rogo

Roma – L’incendio dell’ex discarica di Malagrotta divampato nel pomeriggio di ieri è sotto controllo, anche se ci vorranno giorni prima di riuscire a spegnere completamente il fuoco. Di certo non sono a rischio le vicine strutture, ma resta alta la paura diossina.

Proseguono le attività di tutte gli organismi preposti alla situazione di emergenza. Perché il rischio resta alto per la salute pubblica. E allora l’Arpa Lazio sta posizionando centraline per il monitoraggio dell’aria, il fumo ha raggiunto Parco Leonardo e l’aeroporto di Fiumicino. Gli apparecchi saranno utili a verificarne la qualità ed eventualmente la pericolosità delle sostanze contenute nell’aria.

In via preventiva e precauzionale l’Asl ha disposto il divieto delle attività all’aperto nel raggio di 6 chilometri e raccomanda ai cittadini. “Finestre chiuse”.

Già nella notte il Presidente del XIII Municipio, Sabrina Giuseppetti ha annunciato sul suo profilo facebook un’ordinanza di chiusura delle scuole dell’infanzia e dei nidi che si trovano nel raggio di 6 chilometri, per le prossime 48 ore”.

