Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone africano continua a mantenere condizioni di prevalente stabilità sull’Italia con temperature in aumento su valori sempre più elevati, a causa del continuo afflusso di correnti calde di matrice subtropicale. Tuttavia il suo cuore rimane posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale, dove il caldo è più intenso, e si sposta piuttosto lentamente verso il Mediterraneo centrale. L’Italia rimane quindi marginalmente esposta ad un blando flusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro dell’alta pressione. Queste saranno in grado di attivare alcuni rovesci o temporali nelle ore pomeridiane e serali in prossimità delle zone di montagna, brevi ma localmente anche forti.

METEO GIOVEDI’ 16 GIUGNO. Ancora condizioni di iniziale stabilità e caldo in aumento, salvo un po’ di variabilità sul Sud peninsulare con qualche piovasco sulle zone interne tra Campania e alta Puglia, in esaurimento. Dal pomeriggio le nubi cumuliformi si svilupperanno su Alpi e Prealpi centro-orientali ed innescheranno alcuni rovesci o temporali in locale sconfinamento alle alte pianure venete e friulane. Anche la dorsale appenninica sarà soggetta alla formazione di una certa instabilità diurna, con acquazzoni o temporali sparsi a macchia di leopardo, più frequenti sul settore tosco-emiliano, su quello laziale-abruzzese e su quello campano-lucano, con possibili locali sconfinamenti serali alla costa del basso Tirreno. Isolati piovaschi diurni possibili anche sulla Sicilia orientale. Temperature in ulteriore aumento, punte di 36°C su Nordovest e interne sarde.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: anticiclone ben saldo a Ovest del Paese, garanzia di tempo stabile sui comparti centro-occidentali di Toscana e Lazio. Instabilità di calore a ciclo pomeridiano localmente su Appennino toscano e aretino, nonché sull’ Umbria e sull’Appennino Laziale; precipitazioni a carattere di locale rovescio o breve temporale. Caldo in lieve aumento, con temperature massime che raggiungeranno localmente valori di 34-36°C nell’entroterra. Venti a regime di brezza termica, a tratti moderati lungo le coste. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

In un contesto comunque estivo, ritroveremo dei tratti di instabilità diurna sino a venerdì compreso confinata prevalentemente ai settori interni e lungo l’Appennino, associata a locali rovesci o brevi temporali, in particolare tra Lazio ed Umbria, ma molto localmente anche sulla Toscana appenninica e orientale; venerdì possibile maggior coinvolgimento delle pianure del Lazio centro-meridionale. Seguirà una progressiva rimonta dell’anticiclone tra weekend e inizio settimana prossima con caldo e afa in aumento e locali punte di 36-38°C nell’entroterra. (Fonte: 3B Meteo)

