C’è un’Italia che vince e che continua a stupire. Ai Campionati del Mondo di nuoto paralimpico di Funchal, sull’isola di Madeira, in Portogallo, gli azzurri guidano il medagliere della manifestazione, davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna. Il conto delle medaglie al termine della quinta giornata di gare per l’Italia parla di 19 ori mondiali, 15 argenti e 10 bronzi per un totale di 42 medaglie.

Oggi è stata una giornata emozionante. Ha stupito ancora Simone Barlaam, che ha vinto la finale dei 400 stile libero, S9, con il tempo di 4’10”78, nuovo record europeo. Tre gare e tre titoli mondiali per l’atleta azzurro che si è preso una nuova rivincita: nei 400 stile era rimasto fuori dal podio alle Paralimpiadi di Tokyo. Ma con lo stato di forma di questi giorni non ce n’era per nessuno. L’atleta delle Fiamme Oro e della Polha Varese aveva già vinto la finale dei 100 metri stile libero, S9, dove ha abbassato il record mondiale di categoria, per la prima volta nella storia sotto i 53 secondi, a 52”23, nonostante, come ha raccontato dopo la gara, abbia perso una lente a contatto ai 30 metri di gara e abbia continuato la gara vedendo da un occhio solo. Lunedì al suo debutto ai mondiali aveva vinto l’oro nei 100 farfalla S9, battendo l’australiano Martin, oro ai Giochi di Tokyo in questa specialità.

Foto 3 di 5









Oro anche per Stefano Raimondi. Il veronese delle Giamme Oro e del Verona Swimmingf Team, ha dominato la finale dei 100 Farfalla, S10, chiudendo con l’ottimo tempo di 54’67 e lasciandosi alle spalle i due temibili australiani. E’ il quarto oro per lui. “Sono molto contento del tempo – racconta Raimondi – sapevo di poter migliorare qualcosina e di scendere sotto ai 55 secondi. Dopo un anno di cambiamenti sto andando molto bene. Mi sento più libero e più leggero”. Il campione azzurro ha già vinto l’oro nei 100 rana, S10, nei 200 misti e nei 400 stile e un bronzo nei 50 stile. Anche per lui il conto non è definitivo. Venerdì lo attendono i 100 stile e sabato i 100 dorso.

Incetta di medaglie per il campione di latisana. Magnifico l’oro, per esattezza il terzo di questa kermesse internazionale, di Antonio Fantin (GS FF.OO./SS Lazio Nuoto), l’azzurro allenato da Matteo Poli ha condotto la finale velocissima dei 50 stile libero S6 in seconda posizione per poi accendere il turbo e fare il solito fenomeno. Il crono di 29”16 gli consegna anche il record dei campionati. Applausi. Bocca amara per il colombiano Crispin (29”68) che si vede sfilare l’oro davanti agli occhi. Bronzo all’olandese Van Hofweegen (29”94).

Splendido l’argento di Giulia Terzi nei 50 farfalla, S7, con il tempo di 34’83, nonostante qualche stop fisico forzato, arrivata di poco dietro la canadese Dorris (34’01). L’atleta lombarda ha già vinto diverse medaglie: argento nei 400 stile libero, argento nella 4×50 staffetta e bronzo nella 4×50 mista.

Dopo l’emozionantissimo oro nei 100 stile libero S8 di ieri, per Xenia Francesca Palazzo (Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team) ariva anche l’argento nei 50 stile S8, in 31’33. “ E’ tutto straordinario, sono davvero felice ed immensamente grata a tutti – dice Xenia – sto vivendo un sogno che è frutto di tanto lavoro, sacrifici e determinazione. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a questa mia crescita”. Davanti alla Palazzo solo la brasiliana Geronimo De Arau (30”97), bronzo all’ucraina Denysenko (32”32).

Dulcis in fundo: la straordinaria staffetta della 4×100 mixed mista composta dagli azzurri: Xenia Palazzo (dorso), Stefano Raimondi (rana), Simone Barlaam (farfalla) e Giulia Terzi (stile libero). Davvero incredibile la rimonta dell’Italia soprattutto nelle frazioni rana e farfalla rispettivamente con Raimondi e Barlaam che però ahimè hanno solo sfiorato di poco il podio. Italia chiude al 4°posto (4’37”24). Prima l’Australia (4’29”86) a seguire Spagna (4’31”96) e Olanda (4’34”79)

I risultati degli altri azzurri nelle finali di oggi

Alessia Scortechini (C.C.Aniene) 4°posto nei 100 farfalla S10 (1’09”39)

Riccardo Menciotti (C.C.Aniene) 4° posto nei 100 farfalla S10 (58”67)

Luigi Beggiato (Fiamme Gialle/Guardia di Finanza Modena) 5°posto nei 50 stile libero S4 (40”21)

Alberto Amodeo (Polha Varese) 7°posto nei 50 stile libero S7 (29”03)

Alessia Berra (Polha Varese) 4°posto nei 100 stile libero S12 (1’01”25)

Vincenzo Boni (GS FF.OO/Caravaggio Sporting Village) 5°posto nei 50 stile libero S3 (48”49)

Carlotta Gilli (GS FF.OO/Rari Nantes Torino) 4°posto nei 50 stile libero S13 (28”29)

(foto@AugustoBizzi)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.