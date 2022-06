Roma – Così come nel tabellone femminile, sono due le coppie tricolori maschili che hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale dei Campionati del Mondo di beach volley in programma oggi presso il Parco del Foro Italico. Ad infiammare il pubblico presente questa sera sono state le due formazioni composte da Nicolai/Cottafava e Lupo/Ranghieri, abili a superare i propri avversari al termine di due maatch davvero ben giocati. Oggi, con diretta su Rai Sport le coppie tricolori scenderanno in campo, rispettivamente, alle ore 21 e alle ore 22.

Salutano invece il torneo Enrico Rossi e Adrian Carambula che, purtroppo, hanno disputato una rassegna iridata fortemente penalizzata dalle condizioni fisiche di Adrian Carambula alle prese con un problema al ginocchio sinistro.

Carambula/Rossi – Grimalt M./Grimalt E. 0-2 (17-21, 18-21)

Si è fermato ai sedicesimi di finale il cammino mondiale degli azzurri Carambula-Rossi, battuti questa sera dai cileni Grimalt M./Grimalt E. 0-2 (17-21, 18-21).

Nel primo set Carambula-Rossi hanno faticato a entrare in partita, complici diversi errori gratuiti. I cileni per lunghe fasi hanno dato l’impressione di avere in mano il parziale (12-15), ma la coppia italiana non si è arresa. Adrian ed Enrico hanno piazzato un break pesante e nel giro di pochi scambi i giochi si sono riaperti (17-17). La coppia italiana, trovata la parità, ha accusato un passaggio a vuoto e il contro parziale di Grimalt-Grimalt si è rivelato decisivo (17-21).

Il copione si è ripetuto nel secondo set con Grimalt-Grimalt che si sono portati la comando (9-11). Gli azzurri hanno inseguito a lungo gli avversari, fino a portarsi a un solo punto di distanza (15-16). Il tentativo di rimonta, però, non è andato a buon fine e Grimalt-Grimalt hanno spento i sogni della coppia italiana (18-21).

Enrico Rossi: “Sapevamo che con l’inizio della fase ad eliminazione diretta sarebbe stata molto dura. Gli avversari sapevano della nostra situazione fisica e hanno sfruttato a loro vantaggio questa situazione. Il loro tecnico, Paulao, ci conosce molto bene e ha preparato la partita molto bene. Il pubblico del Foro Italico questa sera è stato fantastico e ci ha sostenuto dall’inizio alla fine. Da parte nostra cerchiamo sempre di scendere in campo per fare delle belle partite e regalare spettacolo alle persone in tribuna. Il bilancio di questo mondiale da un lato è negativo per il risultato finale ottenuto, dall’altra parte però abbiamo corso il rischio di non partecipare a questo importante evento e quindi sono comunque felice di aver superato il girone. In tutte le partite che abbiamo disputato ho cercato di aiutare al massimo Adrian, purtroppo il suo status fisico non è ottimale e abbiamo dato il massimo di quello che potevamo dare”.

Nicolai/Cottafava – Diaz/Alayo 2-0 (21-18, 21-18)

Gli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava non hanno tradito le attese e nel Centrale del Foro Italico, davanti a una bellissima cornice di pubblico, hanno superato i cubani Diaz-Alayo 2-0 (21-18, 21-18).

La coppia italiana ha dovuto lottare a lungo nel primo set per avere ragione di Diaz/Alayo, formazione dimostratasi ostica (14-13). I cubani hanno resistito fin sul (19-18), poi si sono dovuti arrendere agli azzurri (21-18).

Nella seconda frazione due muri di Nicolai hanno lanciato la fuga italiana (6-3). Le azioni successive hanno confermato la superiorità di Paolo e Samuele, bravi a incrementare il vantaggio (9-4). Con il passare del gioco gli azzurri hanno fatto più fatica a chiudere gli scambi e gli avversari hanno accorciato le distanze (18-16), senza però mai mettere in discussione il risultato finale (21-18).

Domani negli ottavi di finale (ore 21) Nicolai/Cottafava se la vedranno con i brasiliani Renato/Vitor Felipe.

Queste le parole di Paolo Nicolai: “Il match è stato duro, i cubani ci hanno messo in difficoltà. Ci aspettavamo una partita fisica, ma mi ha sorpreso la loro costanza nel rimanere in partita anche in momenti difficili. Noi, invece, siamo stati bravi a gestire il match e portare a casa questo importante risultato. Domani sarà un’altra battaglia, i brasiliani che incontreremo nei quarti stanno giocando molto bene. Un quarto di finale di un mondiale è per forza duro. Noi, come sempre, saremo concentrati e daremo tutto per vincere”.

Samuele Cottafava: “Giocare questa sera in un Foro Italico con così tanta gente è stato bellissimo. Per me è stata la prima volta giocare con questa atmosfera. Abbiamo sentito tanto il tifo e ci hanno dato sicuramente una grossa mano”: Sicuramente ricorderò a lungo questa bella serata vissuta qui a Roma”.

Lupo/Ranghieri – Krou/Gauther-Rat 2-0 (21-18, 21-17)

La notte azzurra mondiale del beach volley si è chiusa al Foro Italico con la convincente vittoria di Daniele Lupo e Alex Ranghieri sui francesi Krou/Gauther-Rat 2-0 (21-18, 21-17). La coppia italiana trascinata dal pubblico del Centrale ha superato di slancio i sedicesimi di finale e si è guadagnata l’accesso agli ottavi, dove domani (ore 22) affronterà gli olandesi Brouwer/Meeuwsen: teste di serie n.3 del tabellone e nel 2013 vincitori del titolo mondiale.

Nel primo set gli azzurri e i francesi sono arrivati in parità fin sul (12-12), poi la coppia italiana ha trovato il break decisivo e si è imposta (21-18).

Diverso l’andamento della seconda frazione, Krou/Gauther-Rat sono partiti meglio, allungando (4-7). Lupo/Ranghieri non si sono comunque scomposti e punto dopo punto si sono riportati a contatto (10-11). Agganciati gli avversari, gli azzurri hanno esaltato il pubblico del Foro Italico e grazie a delle azioni spettacolari si sono involati verso la vittoria, suggellata dal punto finale di Daniele Lupo (21-17).

Ranghieri: “Roma ci ha aiutato stasera, abbiamo avuto un po’ di problemi al servizio all’inizio ma poi siamo stati grandi a girare il servizio. Gli avversari olandesi sono forti, li conosciamo bene. Mi aspetto di contenerli molto a muro. Sarà una partita da affrontare restando molto lucidi. Serve la nostra miglior prestazione”.

Lupo: “Questo è il beach, lo spettacolo è l’interazione con il pubblico. E il Foro Italico era splendido stasera, ci ha dato una carica incredibile. Alex sta giocando un grande torneo, possiamo andare lontano”.

Scampoli/Bianchin ITA – Megan/Nicole CAN 2-1 (21-12, 18-21, 15-12)

Claudia Scampoli e Valentina Bianchin battono 2-1 le canadesi Megan-Nicole aprendo la “notte azzurra” del Foro Italico con un successo che sa di impresa. Le avversarie, fin qui imbattute nel torneo (3 successi su 3), si sono arrese dopo tre set giocati dalle azzurre con attenzione, tecnica e grande spirito di sacrificio. Scampoli e Bianchin sono partite alla grande imponendosi 21-12 nel primo parziale (con un vantaggio anche di +10 sul 14-4), poi hanno subito la rimonta delle canadesi nel secondo (18-21), riuscendo nel tie break a trovare le energie necessarie per rialzare la testa e chiudere i giochi sul 15-12. Vittoria meritata che proietta Claudia e Valentina al derby italiano di domani, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale contro Menegatti e Gottardi.

Claudia Scampoli: “Abbiamo dato il massimo e siamo chiaramente contente del risultato. Abbiamo avuto una partenza in questo mondiale un po’ difficile, ma stiamo mettendo tanto cuore e grinta in ogni gara. Stiamo migliorando partita dopo partita e vogliamo dimostrare di essere competitive in questo evento così importante”.

Margherita Bianchin: “Siamo soddisfatte della nostra prestazione. Le nostre avversarie sono state molto brave, non hanno mai mollato e ci hanno reso la vita molto dura”.

Gallay/Pereyra ARG – Menegatti/Gottardi ITA 0-2 (15-21, 17-21)

Una super prestazione contro le argentine Gallay e Pereyra ha proiettato Marta Menegatti e Valentina Gottardi agli ottavi di finale del Mondiale di Beach Volley. Le azzurre sono partite subito con il piglio giusto nella prima gara da dentro o fuori, gestendo sempre 5-6 punti di vantaggio nel primo set, chiuso poi sul 21-15. Decisamente più combattuto il secondo parziale: Marta e Valentina, però, hanno saputo reggere meglio la pressione sbagliando meno delle avversarie nei momenti cruciali della partita.

Marta Menegatti: “Abbiamo preparato molto bene questa partita. Le argentine sono una coppia molto difficile da affrontare. Siamo riuscite ad imporre il nostro gioco per quasi tutta la gara, abbiamo solo avuto un piccolo calo nella parte centrale del secondo set, ma siamo state brave ad annullare il loro tentativo di rimonta”.

Valentina Gottardi: “Siamo contentissime e molto cariche, aspettiamo ora di conoscere le nostre avversarie negli ottavi. Non vediamo l’ora di scendere nuovamente in campo per tentare di proseguire il nostro mondiale”

(federvolley.it)(foto@De Sanctis/Fipav)

