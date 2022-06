Musetti da appuntamento a Wimbledon: “Risonanza negativa, a presto”

Lorenzo Musetti da appuntamento a Wimbledon. Dopo la risonanza fatta a seguito dell’infortunio accorso al Queen’s durante il match d’esordio con Bublik, l’azzurro si è sottoposto all’esame, riscontrando la non presenza di lesioni gravi: “Resto a riposo per recuperare al meglio”. Dichiara il tennista in un video diffuso da SkySport.

Musetti era scivolato in campo ed era uscito anzitempo dalla partita.

(foto@Federtennis-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.