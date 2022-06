Oltre l’infortunio, Jacobs: “Un mese ai Mondiali, voglio tutto”

Migliora Jacobs e ormai l’infortunio diagnosticato il 23 maggio è alle spalle. Probabilmente non gareggerà prima dei Mondiali, anche se Sport Mediaset scrive che forse lo farà agli Assoluti di Rieti. Ancora non è sicura la sua partecipazione all’atteso Campionato Italiano di atletica leggera, ma intanto il campione olimpico vede la luce e da appuntamento direttamente ai Mondiali di Eugene. Manca un mese e Marcell è carico, sicuro delle proprie possibilità: “Voglio tutto”. Scrive su Instagram.

Può riprendere normalmente la preparazione, al 100% della forma.

(foto@Corradetti/Fidal)

