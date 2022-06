Queen’s, Berrettini vola ai quarti: “Lo volevo con tutto me stesso”

“Ho lottato con tutto me stesso, non volevo perdere”. Lo ha tenuto stretto Berrettini il sogno di volare ai quarti all’Atp 500 del Queen’s. E contro lo statunitense Kudla il romano ha realizzato il desiderio del momento.

L’azzurro lo ha confessato a margine della vittoria, proseguendo la competizione col numero 10 sulla schiena della Top Ten mondiale: “E’ stata dura e sono davvero contento di aver vinto. Io e lui ci conosciamo molto bene: ci siamo affrontati tante volte e sono sempre state partite difficili”, dice il romano.

“Mi piace giocare sull’erba e penso che il mio tennis si adatti piuttosto bene –aggiunge -. E mi piace giocare in questo club che è bellissimo, ed il sostegno del pubblico è qualcosa che fa sempre molto piacere”.

(foto@Federtennis-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.