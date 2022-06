Roma – “Ho appena fatto un sopralluogo a #Malagrotta. Grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco l’incendio è sotto controllo. Per precauzione questa notte ho firmato un provvedimento a tutela della salute dei cittadini. Siamo al lavoro intensamente per trovare sbocchi alternativi per i rifiuti”. Ad annunciarlo, a margine del sopralluogo al Tmb, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

di 11 Galleria fotografica Incendio a Malagrotta: il fumo copre il litorale









