Roma, cerca di occupare abusivamente un alloggio Ater: 35enne denunciata

Roma – È stato il tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Locale a impedire un’occupazione abusiva, questa mattina, in Largo Giuseppe Veratti, dove una donna di nazionalità straniera di 35 anni è stata denunciata per invasione di edificio pubblico.

Gli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto hanno sorpreso la donna, trovata all’interno di un immobile di edilizia residenziale pubblica appartenente al Comune di Roma, che di fronte all’evidenza non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità.

Al termine degli accertamenti la signora è stata deferita all’Autorità Giudiziaria e l’alloggio posto sotto sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

