Santa Marinella – È stato presentato, presso la Residenza Aurelia Korian a Santa Marinella, il progetto ‘Incontri di Salute’, un ciclo di appuntamenti tematici dedicati all’assistenza e cura degli anziani. Presente all’evento Roberto Totò, COO del Gruppo Korian e Pietro Tidei, Sindaco di Santa Marinella.

L’iniziativa, voluta da Korian Gruppo europeo leader nei Servizi di assistenza e cura, prenderà il via dal 7 luglio con un ciclo di incontri gratuiti, nei quali i professionisti Korian metteranno a disposizione della popolazione la loro competenza nella gestione e cura delle persone anziane.

Foto 2 di 2



“Siamo felici di annunciare il progetto ‘Incontri di Salute’, un calendario di incontri tematici e gratuiti con i quali mettiamo a disposizione della popolazione l’esperienza di Korian nella cura dell’anziano – ha dichiarato Roberto Totò, COO del Gruppo Korian -. Residenza Aurelia vuole infatti diventare sempre più un punto di riferimento per l’assistenza e le cure sul territorio e, con questa iniziativa, vogliamo rispondere alle esigenze informative della comunità”.

“E’ come se fossi il padrino di questa struttura perché all’inizio del mio primo mandato a Sindaco di Santa Marinella portammo in consiglio comunale la sua realizzazione – ha dichiarato Pietro Tidei, Sindaco di Santa Marinella –. Un punto di riferimento importante per la nostra città, oggi ancora più bella e moderna, in grado di offrire molteplici prestazioni di qualità, assistenza medica ed infermieristica e al cui centro c’è la figura dell’anziano, bisognoso della massima cura, del rispetto e dell’accoglienza degna di tale nome. Il mio augurio per la Residenza Aurelia è che le persone anziane possano cogliere tutti quegli aspetti positivi che una città come Santa Marinella può offrire e trovare la loro cura naturale”.

Il calendario degli ‘Incontri di Salute’:

7 luglio ore 16.30

Artrite e artrosi clinica: differenze e aspetti peculiari, a cura del Dott. Valerio Caruso.

28 luglio ore 16.30

L’alimentazione dell’anziano: l’importanza delle proteine e di una dieta bilanciata, a cura della Dott.ssa Sara Capriccioni.

L’importanza di vitamine e minerali per la salute dell’anziano, a cura del Dott. Salvatore Trovato.

8 settembre ore 16.30

Alzheimer, una malattia “familiare”: funzioni e confini all’interno della famiglia, a cura della Dott.ssa Valeria Vermeil.

22 settembre ore 16.30

Focus sull’Alzheimer: terapia farmacologica e non farmacologica, a cura del Dott. Domenico Carratelli.

Percorso sensoriale con visori 3D, a cura del Dott. Domenico Carratelli.

6 ottobre ore 16.30

Mantenimento e riattivazione delle funzioni cognitive nella terza età, a cura delle Dott.sse Maria Francesca Siotto, Natasha Carrocci e Giada Monaldi.

Il ciclo di incontri si terrà alla Residenza Aurelia, Via Aurelia 183 – Santa Marinella (RM). Per partecipare è possibile telefonare al numero 0766510587 o inviare una mail a info.residenzaaurelia@korian.it. Agli incontri è necessario presentare il green pass e indossare la mascherina.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link