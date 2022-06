Tennis, Camila Giorgi ai quarti di finale del Birmingham 250

Camila Giorgi avanza ai quarti di finale nella Wta di Birmingham. Il torneo in corso vede l’azzurra strappare la vittoria alla statunitense Lauren Davis per tre set a zero (3-6, 7-5, 6-2).

La tennista tricolore è la numero 26 nel ranking mondiale ed è la terza testa di serie della competizione.

(foto@Federtennis-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.