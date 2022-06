Pomezia – Operazione congiunta di Polizia Locale, Carabinieri e Ufficio Ambiente per la bonifica dell’area adiacente il campo sportivo di Torvajanica. Smantellata una decina di alloggi di fortuna, identificati gli occupanti.

Prosegue l’impegno nel controllo del decoro urbano, in particolare nelle zone tradizionalmente soggette a fenomeni di grave degrado.

