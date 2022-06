Tutto pronto per “Benvenuti a Scauri”

Minturno – Tornare a divertirsi, ad ascoltare musica dal vivo e a fare festa in piazza. Questo il leitmotiv dell’evento “Benvenuti a Scauri”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Minturno per salutare l’imminente arrivo dell’estate. L’apertura della manifestazione verrà affidata allo spettacolo teatrale “I tre porcellini”, in programma giovedì 16 giugno, alle 21,30, presso l’Oratorio Parrocchiale di Sant’Albina. Ad animare la serata ad ingresso libero, dedicata ai bambini, sarà la Compagnia “I Guardiani dell’Oca” di Tollo (Chieti).

Il ciclo di iniziative allestito dal Comune, darà spazio poi alla musica live in Piazza S. Albina (ex Rotelli). Venerdì 17, alle 21,30, i riflettori si accenderanno sul concerto “One Man Show” di Marco Viccaro Bucalone e del dj/set voice Mario Tribuzio.

Marco Viccaro Bucalone è un chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di musica e chitarra. Vanta un’esperienza lunga 25 anni, ha suonato dal vivo in numerosi pub, teatri, piazze e stadi in Italia, Inghilterra, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Romania ed in America. Ha vinto la rassegna “Sanremo Rock” nel 2019, è stato concorrente nel format televisivo X Factor in Romania, ha partecipato al programma televisivo “Mezzogiorno in famiglia” su Rai2, a “Celebrity The Talent Show” su Sky Vivo, a “Session man” su commissione di band americane presso i famosi “Abbey Road Studios” di Londra e “Real Word Studios” di Peter Gabriel.

Sabato 18 giugno, alle 21,30, sempre in Piazza S. Albina, appuntamento con “La sera dei miracoli a Scauri”, un omaggio al cantautore-concittadino Lucio Dalla da parte della “Filippo Merola Lucio Dalla Tribute Band”, che nasce da un’idea di Merola nel gennaio 2020. L’emergenza sanitaria Covid-19 ha fatto slittare il debutto della formazione musicale che a Scauri inaugura il suo tour.

Di primo piano i musicisti che accompagnano il cantante e front-man Filippo Merola. Al basso Mimmo Catanzariti, che fa parte della scuola romana da oltre 30 anni: suona con Paola Turci, Gino Paoli, Fiorello, Lillo E Greg ed è docente di basso in diverse scuole di musica. Alla chitarra Lucio Bardi, che collabora con Edoardo Bennato, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Loredana Berté, Patty Pravo, Marcella Bella, Luca Barbarossa, Eugenio Finardi, Roberto Vecchioni, Francesco Baccini ed insegna in varie scuole.

Alle tastiere ed al piano Muzio Marcellini, con 40 anni di esperienza, tastierista di Gigi Proietti, ha suonato con Michele Zarrillo, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli, Luca Barbarossa, Antonello Venditti. Al sax Donato Sensini, jazzista, accompagna ormai da anni Massimo Ranieri. Alla voce ed alle percussioni Pierluca Buonfrate, docente da più di 20 anni alla Saint Louis di Roma, collabora con Renzo Arbore nella sua orchestra swing ed è cantante in tante produzioni Rai e Mediaset e vocal coach nella trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. Alla batteria Stefano Parenti, esperto di musica brasiliana, è turnista per molte produzioni internazionali ed italiane, insegna percussioni nelle migliori scuole della capitale.

La manifestazione “Benvenuti a Scauri” gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio ed affianca gli appuntamenti della Festa di Sant’Albina (organizzata dall’omonima Parrocchia scaurese).

