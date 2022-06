Kiev – Il premier italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente rumeno Klaus Iohannis sono arrivati alla presidenza ucraina per l’incontro con il presidente Volodymyr Zelensky.

I tre leader europei sono arrivati arrivati in mattinata a Kiev a bordo di un treno notturno partito dalla stazione di Medyka, nel sud est della Polonia, e dopo circa 10 ore di viaggio a causa della chiusura dello spazio aereo ucraino. La visita a Kiev non era stata annunciata ufficialmente sebbene la notizia fosse circolata nei giorni scorsi.

”Avete il mondo dalla vostra parte”, ha dichiarato a un comandante ucraino il premier Draghi durante la sua visita a Irpin, il sobborgo a nord di Kiev diventato uno dei luoghi simbolo del conflitto ucraino a causa dei massacri di civili scoperti dopo che la città è stata riconquistata dalle forze ucraine a fine marzo. ”Tutto questo deve essere visto e conosciuto”, ha dichiarato ancora il premier.

“La Russia sta portando avanti la guerra con la massima brutalità senza riguardo della vita umana. E questo deve finire”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz visitando il sobborgo di Irpin. Scholz ha parlato di ”violenze insensate nel corso dell’attacco russo a Irpin”, dove civili innocenti sono stati colpiti e le case sono state distrutte. “Questo la dice lunga sulla brutalità della guerra di aggressione russa, che è semplicemente in cerca di distruzione e conquista”, ha detto il cancelliere tedesco. La distruzione di Irpin è un “promemoria molto importante” della necessità che qualcosa deve essere fatto.

VERTICE INFORMALE NELLA NOTTE

E tra ingenti misure di sicurezza, con reparti speciali e uomini dell’intelligence schierati lungo i corridoi delle carrozze delle delegazioni europee, si è tenuto un vertice notturno tra il premier Draghi ed i due leader di Francia e Germania. Un vertice informale della durata di due ore circa che si è tenuto mentre i tre leader europei, attesi a breve a Kiev, hanno fatto il punto della situazione in vista dell’incontro con il presidente ucraino. Draghi è rientrato nella sua cabina quando in Ucraina erano circa le due di notte. Subito dopo il suo arrivo a Kiev si dirigerà a Irpin, uno dei luoghi simbolo delle stragi russe.

Dopo circa 10 ore di viaggio su un treno partito da Medyka (Polonia), e non come previsto da Przemysl a causa di un problema elettrico, per quello che senza dubbio è il viaggio più complesso dell’ex numero uno della Bce da quando è a Palazzo Chigi, i tre hanno l’occasione di incontrare faccia a faccia Zelensky, dopo diversi colloqui telefonici nei mesi scorsi. (fonte Adnkronos)