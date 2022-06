Ardea, frontale tra auto e scooter: centauro in codice rosso

Ardea – Un grave incidente è avvenuto ad Ardea nel primo pomeriggio di oggi venerdì 17 giugno. Il sinistro è avvenuto sulla Laurentina, all’altezza della rotonda dell’Idrica che porta a Tor San Lorenzo.

Secondo una prima ricostruzione il conducente di una Clio diretta verso Tor San Lorenzo avrebbe avuto un colpo di sonno, perdendo così il controllo del veicolo e invadendo parte della corsia opposta. Un 56enne a bordo di uno scooter Yamaha, che procedeva nella propria corsia e in direzione opposta alla Clio, è stato preso frontalmente dall’auto ed è stato sbalzato diversi metri indietro.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente dello scooter, trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al San Camillo. Sul luogo è intervenuta un’ambulanza, l’elisoccorso e un’auto medica, mentre i Carabinieri sono giunti sul posto intorno alle 17:00.

