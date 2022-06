Ardea, Mauro Porcelli primo nella Lista Azzurri

Ardea – Alla luce dei risultati elettorali, Mauro Porcelli è risultato essere il più votato nella Lista Azzurri, per Zito sindaco. Quest’ultimo è al ballottaggio, e se la vedrà con Cremonini.

Una campagna elettorale iniziata “in corsa”, ma che ha dato un riscontro positivo… “Il primo ringraziamento – afferma Mauro Porcelli – va a quanti hanno avuto fiducia nella mia persona. Un grande impegno che si è basato su programmi concreti e non sulla calunnia, che mi spiace aver dovuto registrare da parte di alcuni “pinocchietti” che prima chiedevano rigore e legalità, per poi prostrarsi per un piatto di lenticchie a coloro che condannavano.

Non basta parlare di degrado inquadrando flora protetta (l’ignoranza impera) per raccontare disservizi che vengono da lontano e hanno un nome e cognome. Il tempo è sempre galantuomo, e da parte mia posso confermare il mio impegno sui progetti realmente finanziabili, con concretezza e trasparenza.

Ringrazio la coalizione tutta per avermi dato l’opportunità di vivere una campagna elettorale serena e corretta, di chi sa di poter offrire alla collettività un paese libero da scandali e da sperperi, la cui storia recente ci illumina.

Non ho mai ricoperto cariche politiche – prosegue Porcelli – ed ora, qualora dovessi essere eletto, posso garantire che offrirò il massimo a territorio che ho nel cuore. Un grazie anche al candidato a Sindaco Lucio Zito. Persona preparata che può rappresentare la nostra comunità ovunque, senza farci sentire ridicoli ed inadeguati.

Lucio Zito ha subito mostrato interesse ai progetti che ho suggerito, solo perché rivolti al bene comune, per i cittadini e questo gli fa onore. Posso dire, senza ombra di dubbio, che Ardea ha bisogno di in Sindaco preparato ed onesto che guarda solo al bene pubblico e Lucio Zito ha dimostrato di avere le abilità necessarie.

Il prossimo 26 Giugno, al ballottaggio, invito a votare per Lucio Zito Sindaco, e vedremo Ardea con una luce diversa.