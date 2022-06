Atletica, Dallavalle vola nel triplo a 17,25: è quinto al mondo

È il volo di Andrea Dallavalle, con un eccellente 17,25 nel triplo all’esordio stagionale, ad accendere il Meeting Internazionale Città di Grosseto. Un debutto in grande stile per il 22enne saltatore delle Fiamme Gialle, protagonista di un risultato ottenuto in assenza di vento che lo proietta subito ai piani alti nelle liste mondiali del 2022, al quinto posto.

L’azzurro, finalista olimpico a Tokyo dove si è piazzato nono e campione europeo under 23 nella scorsa estate, firma lo standard per i prossimi Mondiali di Eugene (15-24 luglio) fissato a 17,14 e ribadisce il feeling con la pedana dello stadio Zecchini dove un anno fa è decollato a 17,35. Bastano due salti al piacentino, con rincorsa ridotta a quattordici passi anziché sedici, per dimostrare la sua ottima condizione in una gara aperta con un già convincente 16,77 (+0.9). (fidal.it)(foto@Bruschettini/Fidal)

