Giochi del Mediterraneo, 71 azzurri dell’atletica a Orano

Saranno 71 gli azzurri dell’atletica leggera (36 uomini, 35 donne) ai Giochi del Mediterraneo di Orano, in Algeria, in programma dal 30 giugno al 3 luglio.

Una squadra ampia, con diversi atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo nella scorsa estate e che possono puntare ai Mondiali di Eugene (15-24 luglio) e agli Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto).

Nell’Italia Team anche i triplisti Andrea Dallavalle (in finale ai Giochi), Tobia Bocchi e Ottavia Cestonaro, lo sprinter Chituru Ali e le velociste da record con la 4×100 Irene Siragusa e Gloria Hooper, il finalista mondiale indoor dei 1500 Pietro Arese, gli altri mezzofondisti Simone Barontini, Catalin Tecuceanu e Ossama Meslek, e al femminile Federica Del Buono, Ludovica Cavalli e Anna Arnaudo, la maratoneta Giovanna Epis (nella mezza), l’ostacolista Mario Lambrughi, il saltatore in alto Marco Fassinotti, il discobolo Giovanni Faloci.

Giochi del Mediterraneo – Orano (Algeria), 30 giugno-3 luglio 2022

La squadra italiana/Italian Team

UOMINI

100m – 4x100m Chituru ALI G.A. Fiamme Gialle/CUS Insubria Varese Como 100m – 4x100m Roberto RIGALI Bergamo Stars Atletica 200m – 4x100m Andrea FEDERICI ASD Atletica Biotekna 200m – 4x100m Diego Aldo PETTOROSSI Atl. Libertas Unicusano Livorno 4x100m Federico GUGLIELMI C.S. Carabinieri Sez. Atletica/ASD Atletica Biotekna 4x100m Matteo MELLUZZO G.A. Fiamme Gialle/A.S. Dil. Milone 400m – 4x400m Lapo BIANCIARDI G.S. AVIS Barletta A.S.D. 400m – 4x400m Giuseppe LEONARDI C.S. Carabinieri Sez. Atletica 4x400m Pietro PIVOTTO ASD Atletica Biotekna 4x400m Matteo RAIMONDI Pro Sesto Atl. 800m Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre 800m Catalin TECUCEANU Silca Ultralite Vittorio V.to 1500m Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle/S.A.F. Atletica Piemonte A.S.D. 1500m Ossama MESLEK Atl. Vicentina 5000m Dario DE CARO Battaglio C.U.S. Torino Atl. 5000m Italo QUAZZOLA Atl. Casone Noceto 110hs Francesco FERRANTE Atletica Firenze Marathon S.S. 110hs Lorenzo N. SIMONELLI C.S. Esercito 400hs – 4x400m Jose R. BENCOSME DE LEON G.S. AVIS Barletta A.S.D. 400hs – 4x400m Mario LAMBRUGHI Atl. Riccardi Milano 1946 3000st Giovanni GATTO U.S. Quercia Trentingrana Alto Cristian FALOCCHI G.S. Fiamme Oro Padova Alto Marco FASSINOTTI C.S. Aeronautica Militare Asta Ivan DE ANGELIS G.A. Fiamme Gialle Asta Max MANDUSIC G.A. Fiamme Gialle/Trieste Atletica Lungo Gabriele CHILA’ G.A. Fiamme Gialle/Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi Lungo Jacopo QUARRATESI Atletica Livorno Triplo Tobia BOCCHI C.S. Carabinieri Sez. Atletica Triplo Andrea DALLAVALLE G.A. Fiamme Gialle Peso Sebastiano BIANCHETTI G.S. Fiamme Oro Padova Peso Riccardo FERRARA C.S. Carabinieri Sez. Atletica/A.S.D. C.U.S. Palermo Disco Nazzareno DI MARCO G.S. Fiamme Oro Padova Disco Giovanni FALOCI G.A. Fiamme Gialle Martello Marco LINGUA ASD Marco Lingua 4ever Martello Giorgio OLIVIERI C.S. Carabinieri Sez. Atletica/Team Atletica Marche Giavellotto Roberto ORLANDO C.S. Aeronautica Militare/A.S. Atl. Virtus LU

DONNE

100m – 4x100m Giorgia BELLINAZZI Atl. Brugnera PN Friulintagli 100m – 4x100m Gloria HOOPER Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco 200m – 4x400m Maya Fonda BRUNEY Bracco Atletica 200m – 4x100m Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 4x100m Aurora BERTON Libertas Friul Palmanova 4x100m Johanelis HERRERA ABREU C.S. Aeronautica Militare/Atl. BS ’50 Metal. S. Marco 4x100m Chiara MELON G.S. Fiamme Azzurre/Atl. BS ’50 Metal. S. Marco 400m – 4x400m Raphaela B. LUKUDO C.S. Esercito 400m – 4x400m Virginia TROIANI CUS Pro Patria Milano 4x400m Anna POLINARI C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. BS ’50 Metal. S. Marco 4x400m Giancarla D. TREVISAN Bracco Atletica 4x400m Alexandra TROIANI CUS Pro Patria Milano 800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre 800m Joyce MATTAGLIANO C.S. Esercito 1500m Ludovica CAVALLI C.S. Aeronautica Militare/Bracco Atletica 1500m Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri Sez. Atletica 5000m Giovanna SELVA Sport Project VCO 100hs Elena CARRARO Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco 100hs Nicla MOSETTI Bracco Atletica 400hs Alice MURARO Atl. Vicentina 400hs Rebecca SARTORI G.S. Fiamme Oro Padova 3000st Anna ARNAUDO Battaglio C.U.S. Torino Atl. 3000st Martina MERLO C.S. Aeronautica Militare Alto Erika FURLANI G.S. Fiamme Oro Padova Alto Marta MORARA Atl. Lugo Lungo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica Lungo Laura STRATI Atl. Vicentina Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica Disco Diletta FORTUNA C.S. Carabinieri Sez. Atletica/Atl. Vicentina Disco Stefania STRUMILLO G.S. Fiamme Azzurre Martello Nadia MAFFO Atletica Malignani Libertas UD Martello Lucia PRINETTI A. Assindustria Sport Giavellotto Carolina VISCA G.A. Fiamme Gialle Giavellotto Sara ZABARINO A.S.D. ACSI Italia Atletica Mezza maratona Giovanna EPIS C.S. Carabinieri Sez. Atletica Mezza maratona Rebecca LONEDO Atl. Vicentina

(foto@Colombo/Fidal)

