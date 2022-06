Il menù estivo di Checco dello Scapicollo: tra tradizione e innovazione

Sole, belle giornate, voglia di uscire, di stare in compagnia e soprattutto di mangiare bene; per tutto questo, e molto altro, c’è “Checco dello Scapicollo” il ristorante in zona Eur-Cecchignola dove dare davvero soddisfazioni al palato.

Un ristorante, quello diretto da Francesco Testa, che fa della cucina mediterranea, con particolare attenzione ai piatti della tradizione romana, uno dei suoi capisaldi; locale che è ormai un vero e proprio must per tutti coloro, VIP compresi, siano alla ricerca di una location perfetta anche per ricevimenti di ogni tipo grazie al celebre parco, cornice perfetta per qualsiasi evento si abbia in programma. “Checco”, come viene affettuosamente chiamato dai suoi innumerevoli clienti, che non è il classico ristorante, ma un luogo dove onorare al meglio le occasioni importanti della vita; ne è riprova il fatto di come siano numerosissime le coppie le quali, una volta festeggiato qua il loro giorno più bello, ritornino poi per celebrare i successivi anniversari.

Il menù estivo

Ed è così, con questa atmosfera di sincera accoglienza, di familiarità, che il direttore Francesco Testa presenta le novità, che si aggiungono al menù tradizionale, per la stagione estiva: caprese con mozzarella di bufala campana DOP, spaghetti alle vongole con datterini basilico fresco e aglione, misticanza di campo con alici, straccetti rucola e grana, carpaccio di filetto danese, pesce fresco alla catalana, tartara con cipolla rossa di Tropea, tartara di salmone con sedano e finocchio, tagliata di frutta.

Ottime pietanze che si possono anche accompagnare con eventi musicali, culturali e sociali di qualità; ne sono un esempio le cene con musica durante le quali vi è quell’atmosfera unica che solo un buon piatto, con sottofondo le note musicali, riesce a creare. Il tutto da consumare in una delle numerose sale, tutte caratterizzate da un elevatissimo standard di qualità, oltre che, stando in clima di estate, sulla terrazza che dà quel tocco in più di “bella stagione” che non guasta mai. Un’estate 2022 che si preannuncia davvero gustosa, quella firmata “Checco”, nella quale scoprire o riscoprire i valori del mangiare bene, delle belle compagnie e di quel meritato relax che hanno reso l’ideale di estate italiana un vero e proprio lifestyle.

Se sei un vero appassionato, clicca qui per visitare Fornelli d’Italia

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cucina e Sapori

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.