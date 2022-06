Incendio di Malagrotta: nella discarica di Acilia 150 tonnellate di rifiuti in più al giorno

Ostia – L’incendio del 15 giugno divampato nel Tmb di Malagrotta (leggi qui) ha provocato enormi ripercussioni sulla già provata raccolta dei rifiuti della Capitale. Nelle scorse ore il sindaco Gualtieri aveva detto di essere al lavoro per trovare “altri sbocchi” nell’immediato (leggi qui) così da evitare ulteriori disagi per i romani. E la soluzione è stata individuata nel X Municipio, dove questa mattina si sono percepiti forti odori di bruciato a causa delle correnti dell’aria che stanno disperdendo le particelle di risulta della combustione della scorsa notte, nonostante la situazione nel sito di Malagrotta sia sotto controllo.

E in attesa dei dati ufficiali dell’Arpa, il Sindaco, “in qualità di Commissario straordinario di Governo, ha emesso una nuova ordinanza per la quale il X Municipio è stato interessato, insieme a quello di Ponte Malnome, per trasferire i rifiuti della raccolta urbana indifferenziata di Roma Capitale con un incremento consentito di una capacità massima di 150 tonnellate giornaliere”. Ad annunciarlo sono il presidente del X Municipio, Mario Falconi, e l’assessore all’Ambiente Valentina Prodon.

“Quest’intervento, non superiore a 60 giorni, sarà limitato al tempo strettamente necessario all’individuazione delle soluzioni più opportune da mettere in atto – spiegano -.Abbiamo richiesto congiuntamente all’Ama di monitorare i regolamenti di flussi d’accesso all’impianto di via dei Romagnoli per far sì che non subiscano uno stravolgimento in seguito all’incremento della raccolta urbana dei rifiuti di Roma Capitale”.

“Siamo consapevoli delle difficoltà e abbiamo avviato un coordinamento con i vertici locali di Ama per un monitoraggio costante e per valutare le eventuali azioni da mettere in atto per la tutela dell’ambiente, il territorio e i cittadini, dando il nostro miglior contributo per gestire al meglio e nel minor tempo possibile questa situazione”, concludono.

