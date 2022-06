Isola Sacra senz’acqua né avvisi pubblici, Baccini: “Amministrazione come al solito latitante. Almeno risarcisca i danni che produce”

Fiumicino – “Sta diventando un problema serio la mancanza di acqua all’Isola Sacra. Decine di famiglie in difficoltà, bed and breakfast che devono fare i conti con clienti inferociti che chiedono rimporsi, anziani che non sanno come affrontare la calura e rischiano di sentirsi male. E tutto questo per non essere stati in grado di avvertire a dovere le famiglie. Scandaloso”. A parlare è Mario Baccini, leader del centrodestra a Fiumicino.

In un momento come questo, nel quale faticosamente si sta cercando di ricostruire un minimo di economia, non pensare alle conseguenze di una mancata informazione capillare sul territorio è un atteggiamento da condannare.

Non basta pensare alla Notte Bianca, peraltro fatta con l’impegno quasi totale delle attività private del territorio, dimenticandosi delle famiglie, dei cittadini, dei loro bisogni.

Le previsioni meteo avevano per tempo informato della calura che in questi giorni avrebbe aggredito il litorale, e la nube tossica dell’incendio di Malagrotta ha fatto il resto. Possibile che nessuno si sia posto il problema di avvertire palazzo per palazzo della mancanza di acqua?

Spero che il Comune almeno pensi adesso ad una sorta di rimborso per le attività commerciali danneggiate, e le scure alla cittadinanza per non averla saputa trattare dignitosamente”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link