Latina, al via gli interventi di disinfestazione contro blatte e zanzare

Latina – Gli interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare avranno luogo nel territorio del Comune di Latina dal 20 al 24 giugno.

La suddivisione degli interventi riguarderà tutta la città con una divisione in settori:

20 giugno: Settore 1 (territorio comunale compreso tra C.so Matteotti – Strada Epitaffio e Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina)

21 giugno: Settore 2 (territorio comunale compreso tra C.so Matteotti – Strada Epitaffio e Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156)

22 giugno: Settore 3 (territorio comunale compreso tra Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina e Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido)

23 giugno: Settore 4 (territorio comunale compreso tra Via Duca Del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido e Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156)

24 giugno: Borghi, Quartieri Q4 e Q5, Latina mare e Latina scalo

Durante il trattamento, la popolazione è invitata ad adottare le seguenti precauzioni:

– non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze, alimenti e indumenti;

– chiudere porte e finestre;

– tenere in casa gli animali domestici;

– svuotare i sottovasi delle piante;

I prodotti che saranno utilizzati contengono principi attivi a basso impatto ambientale classificati come presidi medico-chirurgici e registrati presso il Ministero della Salute.

In caso di pioggia, l’intervento sarà rinviato a nuova data che verrà comunque comunicata in anticipo.

Con riferimento alle molteplici richieste pervenute nelle ultime settimane, vi sarà anche un intervento di disinfestazione contro le blatte in alcune vie comunali che precederà l’intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare. Nel caso si voglia fare richiesta per questa disinfestazione, su aree pubbliche, contro le blatte, si può inviare un’email all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it indirizzata al Servizio Ambiente.

