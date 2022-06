Mancanza d’acqua a Isola Sacra, Coronas: “Poca informazione, inaccettabile la superficialità dell’Amministrazione”

Fiumicino – “Una notizia così importante come l’assenza di acqua potabile per un intero quadrante popolato come Isola Sacra non può passare per un semplice comunicato 48 ore prima. Molte famiglie non ne sapevano nulla, e adesso si trovano in estrema difficoltà”.

A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino. “In casi così è necessaria un’informazione strada per strada, se non addirittura casa per casa. E’ inaccettabile la superficialità con la quale si trattano certe questioni. C’è uno scollamento tra la realtà vissuta dalla gente e la formalità del palazzo comunale che fa spavento.

Sto ricevendo decine di telefonate di persone arrabbiate e preoccupate, che non hanno la minima informazione su quanto durerà il black out, né del perché. Un Comune attento non può né limitarsi ad un comunicato né scaricare l’onere di informare i propri cittadini ad Acea, che comunque ha sbagliato anch’essa. Un doppio errore, e come al solito pagano i cittadini.

Ci sono attività turistiche che devono fare i conti con le proteste dei clienti, che rivogliono indietro i soldi. Ci sono strade che non sono segnalate nel comunicato e che sono comunque senz’acqua. Non si può governare in questo modo…”

