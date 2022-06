Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone africano determina condizioni in gran parte stabili sull’Italia con temperature elevate che continuano a guadagnare qualche grado giorno dopo giorno, a causa del continuo afflusso di correnti calde subtropicali. Tuttavia il suo cuore rimane posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale, dove il caldo risulta più intenso, e si sposta lentamente verso il Mediterraneo centrale. L’Italia rimane quindi marginalmente esposta ad un blando flusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro dell’alta pressione. Queste saranno in grado di attivare alcuni rovesci o temporali nelle ore pomeridiane e serali in prossimità delle zone di montagna, specie appenniniche, localizzati ma a tratti di forte intensità e accompagnati da grandine, in sconfinamento al basso versante tirrenico. Ecco nel dettaglio che tempo ci aspetta fino a venerdì.

METEO VENERDI’ 17 GIUGNO. Giornata anticiclonica e in gran parte soleggiata, anche se con cieli a tratti offuscati da velature e stratificazioni alte in scorrimento soprattutto sui settori peninsulari. Al pomeriggio annuvolamenti cumuliformi in formazione lungo la dorsale appenninica in genere, ma con qualche rovescio o temporale più probabile sul settore laziale-abruzzese e su quello campano-lucano. I fenomeni potranno risultare localmente forti e accompagnati da grandine, sconfinando all’entroterra tirrenico e alle coste di Campania e Basilicata, ma si esauriranno la sera. Temperature in aumento, caldo intenso su Nordovest, interne sarde e tirreniche centro-settentrionali con punte di 36/37°C.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: di nuovo un avvio di giornata soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio; segue un pomeriggio instabile sui settori appenninici e nell’entroterra dell’Umbria, ma in particolare del Lazio, qui con rovesci e temporali (localmente anche intensi nell’entroterra) che sconfineranno entro sera ai settori di pianura centro-meridionali . Isolati e brevi spunti instabili anche sulla Toscana interna e meridionale. Venti a regime di brezza termica, a tratti moderati lungo le coste; forti raffiche tra Lazio ed Umbria in corrispondenza di temporali. Temperature massime prossime i 33-36°C nell’entroterra, specie tra Toscana ed Umbria. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

In un contesto comunque estivo, ritroveremo dei tratti di instabilità diurna sino a venerdì compreso confinata prevalentemente ai settori interni e lungo l’Appennino, associata a locali rovesci o brevi temporali, in particolare tra Lazio ed Umbria, ma molto localmente anche sulla Toscana appenninica e orientale; venerdì le precipitazioni sconfineranno anche alle pianure del Lazio centro-meridionale. Seguirà una progressiva rimonta dell’anticiclone tra weekend e inizio settimana prossima con caldo e afa in aumento e locali punte di 35-37°C nell’entroterra. (Fonte: 3B Meteo)

