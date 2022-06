Mondiali nuoto paralimpico, Gilli brilla di medaglie: “Me le sono meritate”

C’è un’Italia che vince e che continua a stupire. Ai Campionati del Mondo di nuoto paralimpico in pieno svolgimento a Funchal, sull’isola di Madeira, gli azzurri guidano il medagliere della manifestazione, davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna. Il conto delle medaglie al termine della quinta giornata di gare per l’Italia parla di 19 ori mondiali, 15 argenti e 10 bronzi per un totale di 42 medaglie.

L’Italia continua a stupire. Il penultimo giorno di finali si apre con le lacrime di gioia di Carlotta Gilli (GS FF.OO/Rari Nantes Torino) e con il settore azzurro sugli spalti in delirio. Dopo lo splendido oro nei farfalla S13, il bronzo nei100 stile libero S13 e i due quarti posti, prima nei 100 dorso S13 e poi nei 50 stile libero S13, WonderGilli alla sua terza rassegna iridata torna ad incantare e torna sul podio.

“Sono molto contenta, meglio di così proprio non potevo fare tenuto conto del mio stop forzato dovuto all’operazione al collo – dice la Gilli – sono arrivata a questa manifestazione senza troppe aspettative quindi porto a casa tutto quello che mi sono guadagnata”.

(foto@AugustoBizzi)

