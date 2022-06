Nettuno, il centrodestra non tiene: decade il sindaco Coppola

Nettuno – Il centrodestra non tiene a Nettuno. Nella cittadina sul litorale a sud di Roma il sindaco Alessandro Coppola è decaduto dopo che il rendiconto della gestione 2021 non è stato approvato in consiglio comunale, comportando l’automatica caduta dell’amministrazione in carica dal 2019.

“A Nettuno la destra dimostra tutta la sua inaffidabilità. Sempre più disunita non riesce neanche ad approvare il bilancio in Consiglio, con Fdi che abbandona l’aula. Uno sfascio totale che manda a casa, insieme alla compattezza dell’opposizione, l’attuale amministrazione. La destra si conferma poco credibile”, commenta Bruno Astorre, Segretario Pd Lazio.

“Sono qui a dire quello che non avrei mai voluto. Il progetto politico che abbiamo presentato agli elettori termina oggi. Il gruppo politico di Fratelli d’Italia dopo aver avviato un confronto per cercare una soluzione condivisa si è tirato indietro interrompendo ogni dialogo”, ha detto Coppola nel suo intervento in Aula.

Il sindaco si era dimesso il 26 maggio scorso anche sulla scia delle polemiche innestate dall’inchiesta che a febbraio scorso ha portato all’arresto di 65 persone, tra le quali alcune indagate per associazione a delinquere di stampo mafioso. Un’inchiesta che non coinvolge politici ma ha messo alla prova l’amministrazione che non ha trovato più la sua solidità. Le dimissioni del sindaco sono così diventate da ieri definitive. (fonte Ansa)

