Ostia, i lavori sulla ciclabile si faranno: c’è l’ok del Municipio

Ostia – Il Consiglio del Municipio X dà ufficialmente il via libera all’iter burocratico all’adeguamento delle pedane salvagente degli impianti di fermata del bus fino a 2 metri di larghezza adiacenti la pista ciclabile sul lungomare di Ostia (leggi qui).

Un percorso che aveva preso il via in sede di commissione Lavori Pubblici e Mobilità e che nella seduta dello scorso 18 marzo, ha visto approvata la proposta presentata dal presidente Leonardo Di Matteo e relativa al diritto alla sicurezza dell’utenza debole.

“Ed il parlamentino lidense ha licenziato questa mattina, la risoluzione che permette di adeguare le pedane salvagente fino a 2mt di larghezza e, allo stesso tempo di installare i parapedonali e le pensiline – afferma Leonardo Di Matteo oltre che Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità anche primo firmatario –

Con questa approvazione abbiamo sancito che tutelare l’utenza debole nel diritto di usufruire del Trasporto pubblico locale è una priorità di tutti noi e di questa amministrazione perché questa è la buona politica. I prossimi passaggi che verranno effettuati – conclude Di Matteo – in attesa dei correttivi sulle pedane salvagente, saranno quelli di eliminare momentaneamente gli impianti di fermata bus in quanto sospesi e che stanno generando confusione tra i cittadini al fine di non creare disservizi all’utenza in attesa”.

Soddisfatta anche la Presidente della Commissione Politiche Sociali, Mirella Arcamone per quello che ritiene “un intervento che aumenta la possibilità di movimento in autonomia delle persone con disabilità motoria e che si inserisce all’interno di una attenzione sistematica delle Commissioni municipali interessate, del Consiglio e della Giunta. In questo modo – prosegue Arcamone – va delineandosi l’idea di un Municipio realmente, inclusivo”.

