Kursaal, niente discoteca ma è tutto aperto: stabilimento, ristorante, bar e pizzeria

Ostia – Il Kursaal, celebre stabilimento balneare di Ostia, è aperto. Gli agenti della Polizia di Stanno hanno infatti sospeso la sola attività della discoteca, dopo l’intervento della Questura, per questioni di ordine pubblico. Tutte le altre attività del village, fanno sapere i gestori, come lo stabilimento balneare o il ristorante, rimangono aperte a residenti e turisti che in questi giorni di afa vogliono trascorrere un po’ di relax in riva al mare.

Dunque, ribadiscono i titolari, sono regolarmente aperti stabilimento balneare, ristorante, pizzeria e il servizio di tavola calda e bar per gli aperitivi. Nessun problema per i clienti abituali e per i romani che scelgono il Kursaal come meta serale per l’estate.

