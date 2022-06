Para canottaggio, l’Italia conquista tre finali in Coppa del Mondo

Poznan – Al termine delle preliminary race di oggi, le gare per l’assegnazione delle corsie, le cinque barche azzurre partecipanti alla Coppa del Mondo di Poznan (Polonia) disputeranno le finali nelle categorie pararowing.

A scendere in acqua domani saranno i due singoli azzurri PR2 di Daniele Stefanoni e Gianfilippo Mirabile, oggi rispettivamente secondo e terzo, il due senza PR3 femminile (Ludovica Tramontin, Greta Elizabeth Muti) e maschile (Tommaso Schettino, Luca Conti) oggi, rispettivamente primo e terzo. Nelle finali di domenica gareggeranno, invece, il singolo PR1 di Giacomo Perini, che ha vinto e fissato il nuovo record del mondo di specialità, e il quattro con PR3 Misto, di Tommaso Schettino, Luca Conti, Ludovica Tramontin, Greta Elizabeth Muti e Emanuele Capponi al timone, che oggi è giunto secondo.

Il programma delle finali di domani prevede per l’Italia il primo via alle 15.33 con la finale del singolo PR2 maschile, mentre alle 15.50 la finale del due senza PR3 femminile e alle 16.05 la finale del due senza PR3 maschile.

(foto@MimmoPerna)

