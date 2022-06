Raccolta dei rifiuti a Fiumicino, nei weekend 7 postazioni mobili nelle località di mare

Fiumicino – Dal prossimo 18 giugno e fino al 18 settembre 2022, nelle giornate di sabato, domenica e ferragosto saranno posizionate 7 postazioni mobili dalle ore 18 alle 24 nelle seguenti località:

– 2 a Fregene (in via Cesenatico di fronte al centro comunale di raccolta e sul Lungomare di Levante di fronte allo stabilimento Tirreno civico 143)

– 1 a Focene (in via Coccia di Morto, altezza via dei Polpi)

– 1 a Passoscuro (in via Florinas, di fronte l’ex centro comunale di raccolta)

– 2 a Maccarese (all’angolo tra il Lungomare e via della Cesolina e sul lungomare all’altezza di via Monti dell’Ara)

– 1 a Fiumicino (sul Lungomare della Salute, di fronte al civico 221)

Nelle postazioni sarà possibile conferire rifiuti indifferenziati, scarti alimentari e organici e imballaggi in plastica e metalli. Sarà presente un operatore che indicherà il corretto conferimento.

