Va in giro per Roma con un coltello a serramanico: denunciato un 22enne

Roma – Dal primo pomeriggio e fino alla serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone tra Quarticciolo e Centocelle.

Un 22enne romano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, con lama di 7 cm, ed è stato denunciato a piede libero. Segnalati alla Prefettura di Roma altri 6 giovani trovati in possesso di dosi di hashish. Sequestrati in totale 14 grammi di droga. Nel corso delle attività sono state identificate 147 persone e sono state effettuate verifiche su 75 veicoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

