Ardea, Zito sfida il centrodestra a un confronto pubblico. Cremonini: “La mia agenda è piena”

Ardea – Lucio Zito ha sfidato Fabrizio Cremonini ad un confronto pubblico con cittadini e stampa a Piazza del Popolo il 21 giugno. Un dibattito che verterà “sui temi scottanti del territorio, progetti futuri e responsabilità del passato”, come si legge nella nota del candidato del M5S.

Un invito che Cremonini sembra non aver accolto con entusiasmo: “La sfida la sinistra l’ha già persa da tempo“, ha scritto il candidato di centrodestra sui social.

“Premesso che ho già l’agenda piena di impegni con la cittadinanza – prosegue Cremonini (FdI) -, mi chiedo perché, dopo aver evitato per anni il confronto con amministratori e cittadini, solo ora trovi il tempo per sfidarmi”.

“A proposito di sfida – prosegue Cremonini -, invece di proporre confronti con me che lasciano il tempo che trovano, perché non passa a Tor San Lorenzo, a Nuova Florida, sul lungomare, davanti all’ingresso del sito archeologico Castrum Inui, davanti l’isola ecologica delle Salzare, in via Monti di Santa Lucia…io ci passo tutti i giorni e sono veramente indignato dallo scempio che si trova”. Il candidato di FdI ha poi pubblicato, sotto al post, una serie di foto che mostrano il degrado di Ardea.

Intanto, il 26 giugno si torna a votare e i cittadini dovranno scegliere chi tra i due candidati sarà il futuro sindaco di Ardea.

