Ceccon in semifinale al Mondiale di nuoto: tempo da record italiano nei 50 farfalla

Budapest – Semifinale con record nei 50 farfalla per Thomas Ceccon alle batterie dei Mondiali di nuoto. Il ventenne veneto multitasking abbatte il record italiano strappandolo all’altro azzurro in gara Piero Codia (sedicesimo e attesso allo spareggio – 25″53) e frantumando il muro dei 23″, assestandosi a 22″88.

Un tempone considerando che è parimerito al sette volte campione olimpico l’americano Caeleb Dressel e un centesimo dietro lo specialista del Trinidad del Tobago Dylan Carter (22″87). Il precedente era targato Barcellona, 23″21 realizzato da Codia il 28/07/2013. “Sono partito subito forte e sono contento perchè erano cinque volte consecutive che facevo sopra un centesimo dal record italiano – racconta il ragazzo di Thiene che lo scorso anno conquistò l’argento olimpico in staffetta 4×100 sl e che cerca la consacrazione definitiva nel gotha mondiale trovando la sua prima finale dopo la semifinale nei 100 dorso a Gwangju. Due settimane fa a Canet mi ero scaldato a secco e mi ero sentito bene. Qui l’ho rifatto e mi sono ripetuto in gara. Sono molto contento, certo davanti magari hanno nuotato controllando. Non sono a livello di Dressel in questa gara, però il 50 mi è servito per rompere il ghiaccio e tirare come so fare. Certo nei 100 dorso mi sento più pronto. Li mancheranno i russi e c’è più possibilità di medaglia”. (federnuoto.it)(foto@Andrea Staccioli/DBM)

