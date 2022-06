Gaeta, botte e minacce per rapinare un 19enne autistico: arrestata una 33enne

Gaeta – Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere.

I militari della Tenenza CC di Gaeta hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale a carico di una donna di 33 anni di Gaeta, ritenuta responsabile di rapina aggravata, lesioni personali e minacce.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla competente A.G. sulla base delle risultanze investigative acquisite nel corso delle indagini effettuate dai carabinieri della Tenenza di Gaeta.

Nello specifico, la donna si è resa responsabile dei predetti reati perpetrati a Gaeta venerdì ai danni di un 19enne, affetto di autismo, al quale sottraeva il telefono cellulare, previe minacce e varie aggressioni fisiche per le quali è stato necessario ricorrere alle cure mediche. L’arrestata è stata tradotta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria di Cassino.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

