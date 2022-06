Grandi opere a Fiumicino, siglato un accordo con la Mediterranean Development

Fiumicino – “In questi giorni dopo una prima fase valutativa abbiamo chiuso un accordo con la Mediterranean Development, società che dal 1919 si occupa di edilizia di alto livello e negli ultimi anni di energie rinnovabili”. Così in una nota Alessio Berardo, responsabile di Terzo Polo.

“La “Medacpa” vanta costruzioni in tutto il mondo: ha progettato 14 ospedali tra cui un ospedale militare includente una facoltà di medicina in Angola, sempre in Africa vari impianti di potabilizzazione dell’acqua, mentre in Giordania e Tanzania impianti per il trattamento dei rifiuti”.

“Oggi, con l’accordo tra il responsabile del Terzo Polo Alessio Berardo e il responsabile del settore tecnico Vincenzo Salute, è stata siglata una collaborazione per la manutenzione della città a bassi costi e la progettazione di grandi opere”.

“A settembre – conclude Berardo – presenteremo i dirigenti della Medacpa, i progettisti che vivono e dirigono gli studi tecnici di Maccarese i quali amministreranno insieme a noi la città”.

