Fiumicino – “Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina a Maccarese all’incrocio tra via della Muratella e via di Maccarese, dal lato della ferrovia. L’incendio ha interessato un campo di sterpaglie la cui proprietà è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute la Polizia Locale, la Protezione civile di Fiumicino e i Vigili del Fuoco allertati vista la violenza delle fiamme. I mezzi sono ancora sul posto, supportati anche da un elicottero canadair, per domare le fiamme che ancora divampano complice anche il vento”. A renderlo noto è la comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola.