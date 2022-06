Incendio a Malagrotta, i nuovi dati dell’Arpa sull’inquinamento dell’aria a Roma e Fiumicino

Roma – L’Arpa ha reso pubblici i nuovi dati sul monitoraggio della qualità dell’aria a Roma e a Fiumicino dopo l’incendio di mercoledì 15 giugno nella zona industriale di Malagrotta, che ha coinvolto strutture dedicate al trattamento dei rifiuti.

L’Arpa Lazio ha effettuato un primo sopralluogo già nella serata di mercoledì e – nelle ore immediatamente successive – i tecnici dell’Agenzia hanno installato due campionatori, strumenti necessari per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine: uno a breve distanza dall’incendio e l’altro nel territorio comunale di Fiumicino, a circa 6 km.

Secondo i dati risalenti a questo sabato 18 giugno, “i valori del particolato misurati il 15 giugno nelle centraline dei comuni di Roma e Fiumicino non evidenziano un generale incremento delle concentrazioni rispetto ai giorni precedenti e non si rilevano superamenti del limite giornaliero del PM10″. I valori della stazione di Malagrotta del particolato (PM10 e PM2.5) e del benzene mostrano “un decremento rispetto ai valori del giorno precedente”.

Fino a ieri, inoltre, erano ancora presenti dei “focolai sparsi sui quali continuano a essere effettuate operazioni localizzate di spegnimento, messa in sicurezza, smassamento e bonifica”.

