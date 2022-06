L’appello di Demos Fiumicino: “Il Tevere diventi patrimonio culturale dell’umanità”

Fiumicino – “Come Democrazia Solidale siamo convinti che sia necessario rilanciare a Fiumicino la ‘Questione Marineria‘”. Così in una nota Mauro Masilli del direttivo Demos Fiumicino.

“Sono anni che in tutte le sedi viene ribadito quanto sia importante inserire, nell’agenda politica, quel settore che nel tempo ci ha sempre distinto in tutto il mondo. Nelle stesso momento è stato proposto di salvaguardare tutti quei siti importanti che di fatto hanno caratterizzato la nostra storia. Uno di questi come abbiamo già detto e scritto più volte è sicuramente il fiume Tevere.

In questi giorni – prosegue Masilli – abbiamo favorevolmente condiviso la delibera indirizzata a far riconoscere Ostia come sito dell’Unesco, un’ottima iniziativa su cui già da anni si era fatta portavoce l’Archeologa Giovanna Arciprete. Cosi come la mozione regionale che vuole iniziare un percorso che porti a riconoscere la foce del Tevere come “monumento regionale”.

La politica locale – conclude – e quella regionale hanno finalmente compreso di quanto sia importante cominciare ad agire per salvaguardare la nostra storia. Per questi motivi oggi , come Democrazia Solidale, ribadiamo che sia diventato assolutamente necessario unire tutti i vari sforzi messi in campo da politici e associazioni, affinché l’Unesco riconosca tutta l’Area Archeologica Ostia/Fiumicino, compreso il fiume Tevere, come Patrimonio Culturale dell’Umanità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link