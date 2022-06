MotoGp, Bagnaia conquista la pole in Germania

La MotoGp torna nei circuiti di tutto il mondo e domani in gara ufficiale fa tappa in Germania. Francesco Bagnaia ha appena conquistato la pole position su Ducati. Quartararo è secondo.

In prima fila ci sono Zarco e dietro in quarta posizione Espargaro.

(foto@MotoGp-Facebook)

