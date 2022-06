Niente acqua a Isola Sacra: la replica del Comune alle accuse dell’opposizione

Fiumicino – “È surreale leggere certi comunicati stampa dell’opposizione utili solo a cavalcare e fomentare il comprensibile disagio che le persone vivono quando si verificano disservizi come la sospensione della fornitura di acqua”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Stefano Calcaterra.

“È surreale notare la capacità di strumentalizzare qualsiasi cosa succeda per attaccare l’amministrazione, specialmente quando questa non ha alcuna responsabilità – prosegue Calcaterra -. Anche i bambini sanno che la fornitura di acqua è garantita da Acea Ato 2 che non è un ente comunale, ma un’azienda indipendente. Sua è l’infrastruttura, suo il servizio, suoi gli interventi, sua la competenza di informare i cittadini”.

“Ciò nonostante, l’amministrazione, appresa la notizia, ha comunicato sui suoi canali social la notizia della sospensione dell’erogazione prevista per queste ore, due giorni prima dell’inizio dell’intervento di Acea Ato 2, e utilizzando il comunicato pubblicato dall’azienda – sottolinea il capogruppo-. Ha fatto esattamente quello che doveva fare. Non era certo compito dell’amministrazione affiggere cartelli informativi strada per strada per un lavoro che altri stanno svolgendo”.

“Ma tant’è, – conclude Calcaterra – in mancanza di argomenti concreti per attaccare l’amministrazione, l’opposizione sceglie una disarmante disonestà intellettuale che, in realtà, fa un torto ai cittadini ai quali vengono date informazioni sbagliate. Ma tutto fa brodo, pur di fare polemiche sterili. E tralasciamo il fatto che ci tocca leggere comunicati di consiglieri di cui abbiamo dimenticato perfino l’aspetto, considerato che non si presentano in consiglio comunale da anni. Questo, però, ai cittadini non lo dicono”.

