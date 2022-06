Budapest – Come a Gwangju, ma con maggiore consapevolezza. Continua la crescita tecnica e di personalità di Marco De Tullio, che chiude i 400 stile libero in 3’44″14 (passaggi 53″85, 1’50″86, 2’47″51) nuotati per tre quarti in terza posizione.

Poi il 21enne barese soffre il ritorno del brasiliano Guilherme Costa, che recupera due posizioni chiudendo il podio in 3’43″31 con una chiusura da 27″99 e 26″38 contro il 28″33 e 28″30 dell’azzurro superato anche dall’austriaco vice campione europeo Felix Auboeck, quarto in 3’43″58. Il primo oro iridato della 19esima edizione di Budapest se lo prende l’australiano Eliijah Winnington che vince il duello col tedesco Lukas Martens in 3’41″22 contro 3’42″85 grazie all’ultimo 50 da 26″50 contro 28″34.

“E’ un peccato perché ad un certo punto non vedevo nulla. Mi fa piacere aver migliorato il personale (precedente di 3’44″47), ma avrei voluto il 3’43” che ancora rincorro. Il quinto posto è un ottimo risultato, soprattutto considerato che la forma non è brillantissima ma frutto di un percorso stagionale che culminerà con gli Europei a Roma”, racconta il bronzo europeo in corta ed in lunga con la 4×200. “Adesso sotto con 200 e una staffetta molto importante”, conclude l’atleta del CC Aniene allenato da Christian Minotti. (federnuoto.it)

