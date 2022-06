Sorpresi a rubare profumi all’aeroporto di Fiumicino: denunciati 4 viaggiatori

Fiumicino – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci”.

Nella sola giornata di ieri, i militari hanno denunciato a piede libero, con l’accusa di furto aggravato, quattro viaggiatori dopo essere stati sorpresi al duty free del terminal 3-Partenze mentre stavano tentando di nascondere nei propri bagagli alcune confezioni di profumeria trafugate dagli espositori.

Nel corso degli accertamenti, uno dei due, un 31enne con precedenti, è risultato gravato da un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Civitavecchia, sempre con l’accusa di furto aggravato. L’uomo, dopo la notifica dell’ordinanza, è stato trasferito nel carcere di Lanciano (CH), dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

