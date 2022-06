Bmw non si ferma all’alt dei carabinieri e sfonda le transenne del colonnato di San Pietro

Roma – Inseguimento per le vie del centro a Roma, dopo che un Bmw non si è fermata all’alt intimato dai carabinieri. I militari gli hanno tagliato la strada e un carabiniere ha sparato alle gomme dell’auto, che è ripartita abbattendo alcune transenne di sicurezza in via Paolo VI . L’uomo è stato poi fermato poco distante, su via Gregorio VII. Dopo l’inseguimento, in Vaticano è stato approntato il sistema di sicurezza antiterrorismo. La Guardia svizzera, per precauzione, dopo aver sentito gli spari, ha chiuso l’ingresso del Sant’Uffizio. (fonte Adnkronos)

