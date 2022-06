Italkarate,12 medaglie giovanili agli Europei. Benetello: “Un grande successo”

12 medaglie dai campioncini azzurri, ma già dei del tatami sono tantissime. Dall’ultimo Europeo Cadetti, Juniores e Under 21 di karate l’Italia prosegue la tradizione vincente e non scende dal podio.

Gli azzurri collezionano un oro, 2 argenti e nove bronzi scintillanti messi in bacheca nella storia della disciplina. Arrivano a margine della competizione i complimenti del presidente del settore karate della Fijlkam Davide Benetello, già vicepresidente federale e membro della Commissione Atleti della Wkf. L’ex atleta che nel 1994 vinse il primo titolo mondiale dei pesi massimi del karate scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook: “Una Grande Squadra Italiana chiude il Campionato Europeo Giovanile con l’ORO a Squadre Kata Femminile. Le 12 medaglie ottenute a questo Campionato Europeo ci danno la spinta per puntare ad un Grande Mondiale Giovanile in Turchia il prossimo ottobre 2022. Bravi TUTTI! ATLETI + ALLENATORI + ARBITRI + FAMIGLIE/SOCIETÀ SPORTIVE … Guidati da una Competente Commissione Giovanile e dai Dirigenti Federali, fanno una grande Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali !”.

Sia dal kata che dal kumite sono grandi i successi ottenuti (leggi qui).

(foto@Fijlkam)

